Чем напичканы ранние арбузы

Коробки арбузов, по словам продавцов, расходятся за день. Но всем знакома ситуация: приносишь ягоду домой, разрезаешь в предвкушении, а она невкусная. Как избежать разочарования?

Выбрать арбуз по звуку — дело тонкое. Настраиваем слух: звонко — значит мякоть пористая, арбуз спелый. Сжимаем ягоду в руках: потрескивает — сочный. Оцениваем и по одежке: корка должна быть блестящей и твердой, а полоски контрастными. И непременно желтый или даже оранжевый бочок: если он слишком большой, значит, плоду не хватало света. А еще арбуз — ягода двуполая. «Девочки» вкуснее, в них больше сахара и меньше семечек. Еще считается, что у них более плоский низ, у «мальчиков» — выпуклый. Если все эти проверки арбуз прошел, еще не факт, что вкусный и красный значит полезный.

Распознать, кормили ли арбуз нитратами, без специального анализа сложно, но можно. Правда, пока не купишь и не разрежешь, не поймешь. Есть три признака, по которым можно определить. Если арбуз вырос в естественных условиях, у него мякоть пористая с белыми прожилками. А если мякоть гладкая с желтыми прожилками и отливает фиолетовым цветом, значит, арбуз подкармливали нитратами.

А вот дыни встречать по одежке не стоит. Чем больше на корке мелких трещин, тем должно быть вкуснее. И, конечно, запах. Все эти арбузы и дыни на Студенческую привезли с Хилокского рынка. А туда — из казахского города Шымкент. Приходится поверить продавцам на слово — документов на точках ни у кого нет. По словам специалистов Россельхознадзора, которые, в том числе, проверяют фрукты и овощи на границе, за полгода 2018-го в регион завезли на тысячу тонн ягод больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пять тысяч тонн отправили назад — на родину, они не прошли проверку.

«Наблюдается большой рост плодоовощной продукции, которая растаможивается на территории РФ, конкретно в Новосибирской области — почти 10 тысяч тонн, рост на 40%. Также идет рост плодоовощной продукции, поступающей из стран Таможенного союза», рассказал начальник отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Новосибирской области Юрий Похлебин.

Больше стало своего — с юга России, нежели импортного. Рост на 6%. Но даже если арбузы успели созреть естественным путем на поле, покупая их на трассе или у дорог с оживленным движением, вряд ли можно рассчитывать, что они будут полезными.