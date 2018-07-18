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В Калининграде разыскивают 14-летнюю школьницу
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В Калининграде разыскивают 14-летнюю школьницу 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде разыскивают 14-летнюю Анастасию Шашуру, местонахождение которой неизвестно с 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Школьница около 13:30 вышла из дома на прогулку и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-каштановые. Настя была одета в серые джинсы, чёрные кроссовки, светлую футболку с тёмно-бордовыми розами и камуфляжную ветровку.
Тех, кто что-либо знает о девочке, просят позвонить по телефонам: 552-202, 552-098 (дежурная часть), 552-075 (ПДН), либо 102.
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