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Парень не обратил внимание на укус и чуть не потерял руку
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Парень не обратил внимание на укус и чуть не потерял руку 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Мы часто не обращаем внимания на мелкие укусы насекомых. Однако, иногда стоит быть повнимательнее, иначе безобидный (на первый взгляд) укус может привести вот к таким последствиям.
Томаса укусило неизвестное насекомое, когда он выбрасывал мусор. Естественно, значения этому парень не придал. Зато на следующее утро пришлось вызывать скорую.
По всей руке появились жуткие кровоподтеки. Томас испытывал постоянную слабость и был вынужден четыре дня провести на больничной койке.
Сейчас врачи предполагают, что укусить Томаса мог паук-фаланга. Как пустынное насекомое угодило в пригород Лондона и что дальше будет с рукой бедняги пока неизвестно.
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