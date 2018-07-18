Может ли несовершеннолетний поехать за границу без сопровождения?

Как рассказывает читательница АиФ в Омске , её родители живут в Казахстане, они часто ездят к ним в гости. Правда ли, что, когда ребёнку исполнится 14 лет, мать сможет написать доверенность, и он будет один ездить через границу? Надо ли такую бумагу от обоих родителей (женщина в разводе с отцом ребёнка)? Сколько будет стоить такая доверенность? Можно ли её оформить один раз, чтобы она действовала до 18 лет?

От чего зависит цена услуги нотариуса? Есть ли тарифы на удостоверение той или иной услуги и кем они утверждаются? Правда ли, что в районах области услуги нотариуса дешевле, чем в Омске? И можно ли поехать в район и там заверить, например, завещание, если мы живём в Омске?

На вопросы читателей «АиФ в Омске» отвечает помощник нотариуса Юлия Сердитова.

Ребёнок за границей

Юлия Сердитова

«В соответствии с положениями статей 20 и 21 федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда несовершеннолетнего гражданина совместно с одним из родителей согласие от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о его несогласии на выезд, оформленного в соответствии с предусмотренными законом требованиями. Если же несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства или государств, которое или которые он намерен посетить.

Вы, как законный представитель, можете дать своё согласие на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу, а именно в Республику Казахстан, с сопровождающим его лицом или же самостоятельно, без сопровождения. Срок, на который даётся согласие, указывается обязательно. В соответствии со статьёй 190 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации он определяется календарной датой или периодом времени, то есть может исчисляться годами, месяцами, неделями или днями. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, например, совершеннолетие. Стоимость совершения согласия у нотариуса составит 1300 рублей.

Сколько стоит услуга

«Основами законодательства о нотариате предусмотрен исчерпывающий перечень нотариальных действий, совершаемых нотариусами и уполномоченными должностными лицами. Так, нотариусы удостоверяют, свидетельствуют, совершают, передают и выдают, принимают меры, регистрируют (ст. 35). Стоимость нотариального действия зависит от того, что именно делает нотариус и каково содержание нотариального действия. Она складывается из нотариального тарифа, предусмотренного законодательством и единого для всех нотариусов, а также из услуги правового и технического характера.

Нотариус руководствуется в обязательном порядке Налоговым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате, а также положением о размерах платы за оказание услуг правового и технического характера, утверждённого общим собранием членов Нотариальной палаты региона. У нас это Нотариальная палата Омской области. Размеры платы не могут варьироваться и превышать установленные либо быть ниже. Они являются обязательными для применения всеми нотариусами региона. Поэтому нет разницы, где, например, будет составлено завещание, в городе Омске или же в любом районе Омской области. Цена одна. И эта цена указывается нотариусом как в самом документе, так и в реестре регистрации нотариальных действий, в который записывается документ.

Со стоимостью оформления того или иного документа можно ознакомиться, обратившись к любому нотариусу».