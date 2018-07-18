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Минпромторг рассказал, что войдет в набор для новорожденных по всей России
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Минпромторг рассказал, что войдет в набор для новорожденных по всей России 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Подарок получит каждая роженица, а не только жительницы мегаполисов.
В бесплатные наборы для новорожденных войдут 12 предметов. Об этом сообщила газете «Известия» руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова. В списке оказались самые необходимые на первое время предметы — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные.
Отметим, что в июле правительство утвердило план основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства. В него включена и программа «Подарок новорожденному».
Напомним, что с 2018 года во всех роддомах Москвы уже начали выдавать приданое для новорожденных. Такое нововведение появилось благодаря мэру Москвы Сергею Собянину. А теперь общественники добились, чтобы все роженицы нашей страны могли получить такой подарок, который сможет облегчить жизнь молодым родителям в первое время после появления малыша.
Ранее «Летидор» подробно изучил коробку с приданым, который получают столичные роженицы. Напомним, что всего в набор входит 44 предмета. С подробным перечнем наименований можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
«Летидор» вскрывал коробку с приданым в родильном отделении Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения Москвы (бывший роддом ГКБ № 20) вместе с заведующей отделением новорожденных Линой Павловной Хан и консультантом по грудному вскармливанию Анастасией Монаховой.
Кстати, подарки новорожденным уже выдают не только в Москве. Такая же практика есть в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях.
Фото: shutterstock.com
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