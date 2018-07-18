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Новорожденных одарят российскими товарами
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Новорожденных одарят российскими товарами 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Родители новорожденных во всех российских регионах будут получать специальные подарочные коробки, сообщает ТАСС. Сейчас Минпромторг прорабатывает список товаров, которые войдут в них.
Отмечается, что товары будут только российского производства. Так правительство собирается поддержать и молодые семьи, и отечественную индустрию детских товаров. Все необходимые нормы будут прописаны в специальной программе Минпромторга, которая станет частью нового майского указа президента Владимира Путина.
«Конкретный перечень товаров подарочной коробки еще предстоит определить, учитывая мнение педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, однако уже сейчас можно отметить, что среди товаров, входящих в такие наборы, наиболее востребованными являются одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные», — рассказали агентству в ведомстве.
Чиновники рассчитывают, что российские производители смогут обеспечить требуемый уровень качества. Все критерии и требования тоже будут прописаны в программе.
Аналогичные программы уже действуют в России, но не на федеральном, а на региональном уровне. Подарочные наборы выдаются молодым родителям в Москве, Тульской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и Башкирии.
Осенью 2017 года с похожей инициативой выступил Минтруд. Тогда сообщалось, что товары будут не исключительно, а преимущественно российского производства. Помимо этого, программу предлагалось реализовать на региональном уровне, сделав ответственными за выполнение власти каждого субъекта РФ по отдельности.
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