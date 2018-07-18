Подгузники, ползунки, присыпка: какие вещи будут бесплатно получать родители новорожденных

Минпромторг составил предварительный список вещей, которые государство будет дарить родителям новорожденных. В перечень внесли 12 предметов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на руководителя пресс‐службы ведомства Залину Корнилову.

По словам Корниловой, Министерство провело анализ «возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных». Чиновники пришли к выводу, что отечественная промышленность способна обеспечить разрабатываемую программу «Подарок новорожденному» необходимыми товарами высокого качества.

В списке необходимых предметов оказались: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.

Окончательный перечень товарок утвердят после консультаций с педиатрами, родительским сообществом, а также специалистами, которые подтвердят безопасность тех или иных вещей.

В некоторых регионах России уже выдают подобные подарки. Так, речь идет о Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях. В столице семьям помогают с января этого года. В набор входят 44 предмета, в числе которых одежда, пеленки, одеяло, косметика и средства ухода за малышом, комплект для купания, термометры. Подарок может получить семья, если хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в российской столице.