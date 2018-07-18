Ещё
Подгузники, ползунки, присыпка: какие вещи будут бесплатно получать родители новорожденных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подгузники, ползунки, присыпка: какие вещи будут бесплатно получать родители новорожденных 

360tv.ru 1 час назад
Минпромторг составил предварительный список вещей, которые государство будет дарить родителям новорожденных. В перечень внесли 12 предметов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на руководителя пресс‐службы ведомства Залину Корнилову.
По словам Корниловой, Министерство провело анализ «возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных». Чиновники пришли к выводу, что отечественная промышленность способна обеспечить разрабатываемую программу «Подарок новорожденному» необходимыми товарами высокого качества.
В списке необходимых предметов оказались: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.
Окончательный перечень товарок утвердят после консультаций с педиатрами, родительским сообществом, а также специалистами, которые подтвердят безопасность тех или иных вещей.
В некоторых регионах России уже выдают подобные подарки. Так, речь идет о Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях. В столице семьям помогают с января этого года. В набор входят 44 предмета, в числе которых одежда, пеленки, одеяло, косметика и средства ухода за малышом, комплект для купания, термометры. Подарок может получить семья, если хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в российской столице.
За первые пять месяцев 2018 года в Московской области на свет появились 34 400 младенцев. Рождаемость в регионе остается на таком же высоком уровне. Глава областного Минздрава Дмитрий Марков отметил, что по данному показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе.
360tv.ru: последние новости
Погибшего при спасении «Лесных вепрей» таиландского дайвера наградили посмертно Роспотребнадзор раскрыл неожиданную опасность грибов Тысячи фанатов собираются в фан‐зоне в Москве
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера4
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы2
Почему мужчины изменяют домохозяйкам1
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову2
Квитко надела полностью прозрачные брюки42
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение