Родителям новорожденных в России будут выдавать в подарок 12 предметов

Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут дарить новоиспеченным родителям в России от государства. Об этом пишет газета «Известия»

В списке могут присутствовать: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, а также влажные салфетки.

Ранее ведомство провело анализ «возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных». Российская промышленность «способна обеспечить разрабатываемую программу „Подарок новорожденному“ необходимой номенклатурой требуемого качества».

Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.