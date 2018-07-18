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В России родителям новорождённых будут выдавать подарки
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В России родителям новорождённых будут выдавать подарки 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Минпромторг составил предварительный список из 12 предметов, которые государство будет дарить семьям с новорождёнными. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Залину Корнилову.
По предварительным данным, в бесплатные наборы войдут подгузники, ползунки, комбинезон, одеяло, пелёнка, боди, полотенце, распашонка, чепчик, крем от опрелостей, присыпка детская и влажные салфетки. Итоговый перечень предметов определят с учётом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.
Эксперты считают, что программа станет поддержкой как для семей, так и для производителей детской продукции. В ведомстве уверены, что отечественная промышленность способна обеспечить производство качественных товаров для подарочного набора.
Ранее результаты опроса ОНФ показали, что россиянки, недавно родившие детей, предпочли бы единовременной денежной выплате подарочный набор со всем необходимым для младенца.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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