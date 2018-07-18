Минпромторг готовит список отечественных подарочных товаров для всех новорожденных в РФ

МОСКВА, 18 июля. / ТАСС /. Минпромторг РФ готовит список товаров отечественных производителей, которые войдут в обязательную подарочную коробку для всех новорожденных в РФ. Об этом в среду сообщили ТАСС в министерстве.

"Минпромторгом России ведется работа по вопросу подготовки проекта «Предоставление подарочного набора отечественных товаров (»подарочная коробка") в связи с рождением ребенка", направленного на поддержку семей и отечественной индустрии детских товаров среди субъектов РФ", — сказали в министерстве.

Специалисты министерства провели анализ возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных, и пришли к выводу, что отечественная промышленность способна обеспечить разрабатываемую программу продукцией требуемого качества.

"Конкретный перечень товаров «подарочной коробки» еще предстоит определить, учитывая мнение педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, однако уже сейчас можно отметить, что среди товаров, входящих в такие наборы, наиболее востребованными являются одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные", — добавили в Минпромторге.

На сегодняшний день программа по выдаче родителям подарка уже успешно реализуется в Москве, Тульской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Вологодской области, Башкортостане.

Ранее правительство опубликовало план основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, предполагающий выдачу обязательного подарка новорожденным во всех российских роддомах.