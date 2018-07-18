Ещё
Минпромторг готовит список отечественных подарочных товаров для всех новорожденных в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг готовит список отечественных подарочных товаров для всех новорожденных в РФ 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Россия для всех
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готовит список товаров отечественных производителей, которые войдут в обязательную подарочную коробку для всех новорожденных в РФ. Об этом в среду сообщили ТАСС в министерстве.
"Минпромторгом России ведется работа по вопросу подготовки проекта «Предоставление подарочного набора отечественных товаров (»подарочная коробка") в связи с рождением ребенка", направленного на поддержку семей и отечественной индустрии детских товаров среди субъектов РФ", — сказали в министерстве.
Специалисты министерства провели анализ возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных, и пришли к выводу, что отечественная промышленность способна обеспечить разрабатываемую программу продукцией требуемого качества.
"Конкретный перечень товаров «подарочной коробки» еще предстоит определить, учитывая мнение педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, однако уже сейчас можно отметить, что среди товаров, входящих в такие наборы, наиболее востребованными являются одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные", — добавили в Минпромторге.
На сегодняшний день программа по выдаче родителям подарка уже успешно реализуется в Москве, Тульской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Вологодской области, Башкортостане.
Ранее правительство опубликовало план основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, предполагающий выдачу обязательного подарка новорожденным во всех российских роддомах.
ТАСС: последние новости
ТАСС составил полную карту скитаний Романовых после революции Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подписал контракт с украинским нападающим Ярмоленко Ученые нашли доказательства смерти ребенка от загрязнения воздуха
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике22
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы10
Как понять, что вы начали стареть
Почему мужчины изменяют домохозяйкам8
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение