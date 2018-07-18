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Родителям новорожденных в России будут выдавать в подарок 12 предметов
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Родителям новорожденных в России будут выдавать в подарок 12 предметов 

ТВ Центр 54 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут дарить новоиспеченным родителям в России от государства. Об этом пишет газета «Известия».
В списке могут присутствовать: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, а также влажные салфетки.
Ранее ведомство провело анализ «возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных». Российская промышленность «способна обеспечить разрабатываемую программу „Подарок новорожденному“ необходимой номенклатурой требуемого качества».
Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.
В июле кабмин утвердил план основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства. В него включена программа «Подарок новорожденному». Наборы должны быть преимущественно российского производства. Ответственными по вопросу назначены Минпромторг, Минздрав, а также региональные власти. Отвечать за финансирование проекта будут администрации субъектов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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