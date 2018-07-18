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«Звезды» не на море. Как проводят лето знаменитые уроженцы Алтая
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«Звезды» не на море. Как проводят лето знаменитые уроженцы Алтая 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
«Звезды» не на море. Как проводят лето знаменитые уроженцы Алтая Середина июля — разгар сезона отпусков и путешествий. Редакция АиФ-Алтай решила выяснить, как и где отдыхают знаменитые уроженцы Алтайского края. Удается ли им выделить время для себя между концертами, соревнованиями, деловыми встречами?
Арсений Бородин
Знаменитый певец и музыкант, прославился после «Фабрики звезд 6». Был солистом группы «Челси», занимал призовые места в проектах «Фабрика звезд. Возвращение», «Новая волна», «Главная сцена». Развивает сольный проект, в 2017 году принял участие в шестом сезоне шоу «Голос».
Арсений Бородин ведет страницу в «Инстаграм», где часто делится личными фотографиями. Летом 2018 года Арсений рассказал подписчикам, как катался на вейкборде в Выборге, отдохнул в Республике Алтай, гулял по Южно-Сахалинску и по набережной Енисея в Красноярске.
Выборг:
Amazing day with my boys ️ @vitalypetrov @shamporj @leonov_i007 Фотограф Женюра @shamporj (это он попросил написать) #waterskiing #skiing #surf #summer #watersports #lakelife #ski #lake #lifeonthewater #amazing #beautiful #fun #water #freedom
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ IT S ONLY ROCK N ROLL (@arsenyborodin) 29 Июн 2018 в 3:38 PDT  Ростовская область:
Это были крутейшие выходные в Ростовской области вместе с @dariachebanov @twistflip @baluevama @mini_russia и многими другими Какая же у нас красивая страна! Хочется еще больше путешествовать по России на тачке
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