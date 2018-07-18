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Житель Красноярского края может получить пожизненный срок
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Житель Красноярского края может получить пожизненный срок 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
30-летний лесосибирец 4 октября 2017 года зашел к своей бывшей сожительнице. В ходе беседы между ними вспыхнул конфликт и мужчина в ярости нанёс женщине несколько ударов ножом. Всё это происходило на глазах у трёхлетней девочки, которая была их совместным ребёнком. Тело погибшей обнаружил участковый, к которому обратилась мать женщины и рассказала, что приемная дочь не реагирует на телефонные звонки и стук в дверь, хотя в квартире явно кто-то есть. Дверь полиции открыл обвиняемый… Дело готовится к передаче в суд.
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