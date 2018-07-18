«Все мы стареем»: Вера Брежнева встала на защиту Аллы Пугачевой

Первое большое интервью Аллы Борисовны за последние 10 лет вызвало большой ажиотаж в Сети. Артистка рассказала о своем детстве, успехе в карьере, личной жизни и детях. Конечно же, Пугачева затронула и тему возраста. 69-летняя Алла часто сталкивается с критикой. ведь в таком возрасте у нее есть молодой муж и двое маленьких детей.

«Я просто сейчас живу такой жизнью, которую я вообще не знала. Я не знала, что такое быть замужем. Один вроде как был директором, ему выгодно… Другой… Как-то все это… Ну Филя только. Филя это Филя. Так надо было. Сейчас я даже не знаю, как это определить. Потому что у меня маленькие дети. И муж — не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый — все есть. Думаешь: «Потрясающе. Ну как же так повезло наконец». Помню, спросила его: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Вы бы видели эти глаза серьезные: «Конечно, не бойся ничего», — говорила Пугачева.

Певица Вера Брежнева не могла не посмотреть интервью с Примадонной и выразила свое восхищение Аллой Борисовной. Также Вера решила встать на защиту артистки и отметила. что все без исключения стареют, поэтому какие-либо критические высказывания по поводу того, что Алла в своем уже преклонном возрасте ведет активный образ жизни и не торопится уходить на покой.

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«Шикарное интервью! И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем, все вы. Каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее», — написала Вера. Поклонники поддержали певицу и выразили свое восхищение Аллой Борисовной, которая не теряет чувство юмора.