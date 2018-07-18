Японская мохнатоголовая собачка помогла детям Приморья узнать «всё-всё на свете»

Увлекательная игра прошла в Приморском океанариуме.

Завершился первый этап образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье», одной из площадок которого стал Приморский океанариум. Увлекательная игра, которая соединила естественнонаучные музеи Владивостока, прошла в третий раз. Об этом передает пресс-служба Приморского океанариума.

— В этом году тема межмузейного маршрута называется «Всё-всё на свете», — пояснила специалист отдела экологического просвещения Приморского океанариума Татьяна Белозёрская. — В экспозиции «Эволюция в океане» океанариума участники игры узнали, как зарождалась жизнь в океане, как животные эволюционировали и выходили на сушу, познакомились с микромиром, наглядные примеры помогли им лучше запомнить новые факты. Проходя по маршруту, дети выполняли задания из игрового путеводителя, помогали им в этом Японская мохнатоголовая собачка и Наутилус.

Задания в путеводителе разработаны так, чтобы было интересно «путешественникам» разного возраста. Более «продвинутым» участникам предлагали вкладки с более сложными вопросами. Независимо от возраста, маршрут проходили всей семьей.

— Нам очень понравилось, было интересно всем моим детям. Правда, для пятилетки некоторые задания оказались сложными, поэтому мы ему помогали, и я сама узнала много интересного, — поделилась впечатлениями мама четырнадцати детей Анна Родина. — О межмузейном маршруте мы узнали от друзей, которые проходили его в прошлом году. И в этом мы тоже решили принять участие. Я считаю, что такие просветительские проекты очень нужны, детям нравится, они узнают много нового. Когда сам ходишь по музею, — это одно, а когда еще и выполняешь задания, это намного интереснее, лучше запоминаешь информацию. Очень здорово, что есть такой проект, хотелось бы, чтобы он продолжался, и, если будет в следующем году, мы обязательно примем участие ещё раз.

Маршрут на тему «Всё-всё на свете» в океанариуме прошли 253 семьи. Завершив первый этап, участники межмузейного маршрута приступили к выполнению заданий второй части проекта, которая стартовала 1 июля и продлится до 1 сентября. Этот этап предусматривает самостоятельную работу на морском побережье. Всех участников образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» организаторы приглашают на заключительный фестиваль проекта, который состоится 29 сентября, в День моря.