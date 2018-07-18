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Ростовчанка чуть не сломала ногу в маршрутке
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Ростовчанка чуть не сломала ногу в маршрутке 

Деловое сообщество 1 час назад
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в популярном паблике в социальных сетях на то, что едва не сломала ногу в маршрутном такси, которое следует в микрорайон Суворовский. К жалобе она приложила фотосвидетельство.
По словам женщины, состояние микроавтобуса крайне неудовлетворительное: сломанные сидения, торчащие штыри, порванное напольное покрытие. Несколько раз она споткнулась об куски пластика и чуть не повредила ноги.
«Салон сего транспортного средства просится на металлолом. Ну как такой хлам допускают к перевозкам людей?», — спросила она подписчиков сообщества.
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