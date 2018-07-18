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Тюменские нейрохирурги рассказали, как им удалось завершить операцию в темноте
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Тюменские нейрохирурги рассказали, как им удалось завершить операцию в темноте 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Врачи Тюменского центра нейрохирургии совершили самый настоящий подвиг. Они практически вслепую смогли завершить сложнейшую операцию на головном мозге маленькой пациентки. В момент операции в больнице погас свет. Как выяснилось позже, на медицинское учреждение была совершена хакерская атака.
Улыбаться после операции на головном мозге пока еще больно, но Надя знает — для хорошего настроения есть повод. Ведь все обошлось. Тюменский центр нейрохирургии хакеры атаковали в тот момент, когда девочку оперировали. В одно мгновение отключились сразу все приборы.
Кибератака могла стоить девочке жизни. Но платить хакерам, которые потребовали денег, никто и не собирался — да и некогда с ними договариваться, когда счет идет на минуты. Профессор решил продолжить операцию без показаний приборов — работать практически вслепую, говорит, помог опыт.
— Всякое в жизни бывало, приходилось работать в самых разных условиях. Бывало, приходилось оперировать под светом автомобильной фары. И тем не менее задачи выполнялись, — поясняет главный врач центра нейрохирургии Альберт Суфианов.
Оперировать во время кибератаки, правда, еще не доводилось. Благо все необходимые снимки были не только в электронном, но и в бумажном виде. Операция прошла успешно, хирургам и в таких условиях удалось устранить врожденную патологию.
— Сейчас лучше намного, температура спала, кушает хорошо. Стала ходить по квартире. Положительные эмоции появились, — рассказывает мама девочки Светлана Казмухамбетова.
В общем-то отрицательных эмоций и не было. Надя, пожалуй, единственная, кто не переживал во время кибератаки — девочка в тот момент была под наркозом. А теперь и волноваться нечего. Осталось лишь научиться держать голову без шейного корсета. А уж затем можно и с хакерами разобраться, причем, лично — будущая профессия Нади и такое предполагает.
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