Австралийские мать и отец, потерявшие в катастрофе MH17 троих детей, назвали Путина и Трампа «хулиганами, не знающими сочувствия и любви»

Родители троих маленьких детей, погибших в катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines над Донбассом, гневно раскритиковали президента США Дональда Трампа , который во время своей

встречи

с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля не призвал его к ответу за эту трагедию, пишет

The Star

В четвертую годовщину катастрофы, 17 июля, Энтони Маслин из австралийского города Перт, который потерял в том злополучном рейсе дочь и двух сыновей — Мо, Эви, Отиса и их деда Ника Норисса, опубликовал

обращение

к Трампу в своем Facebook.

"Господин Трамп, вы изобрели и часто используете фразу «фейковые новости». Но давайте поговорим о том, что не является фейком… давайте назовем это неопровержимыми фактами. То, что пассажирский рейс MH17 был сбит в небе, и были убиты 298 невинных людей — это неопровержимый факт. То, что этот самолет был поражен российской ракетой, как было доказано, — неопровержимый факт. То, что в результате погибли трое наших прекрасных детей и их дедушка, и это разрушило нашу жизнь и жизни многих других — это неопровержимый факт. То, что это произошло ровно 4 года назад — неопровержимый факт. То, что это сделал человек, задницу которого вы только что целовали, и что он продолжает об этом [катастрофе] лгать — это неопровержимый факт […] Я не гнев сейчас к вам испытываю, это гораздо-гораздо хуже. Это — жалость. У вас нет сочувствия своему ближнему и вы понятия не имеете, что такое любовь", — написал Маслин.

Его жена и мать погибших детей Рин Норрис написала в тот же день

другой пронзительный пост

на своей страничке. Она назвала Трампа и Путина «парой хулиганов (bullies), которые пытаются задирать друг друга», в то время как люди, потерявшие близких в катастрофе, до сих пор пытаются справиться со своим горем. «Я — горе. Горе — это я. Смотреть на меня — это видеть ваш собственный отражающийся страх. Смотреть на меня — это также значит видеть силу. Силу всех нас. Всех тех, кто поддерживает меня. Силу моих отцов и бабушек. Древнюю силу. Силу моей земли. Моей земли жженой умбры и сухого песка. Силу латерита и слез на миллион лет. Силу сломленного, который восстановился. А что вы видите, когда смотрите на хулигана?»

Напомним, в конце мая международная экспертная группа JIT опубликовала промежуточный

доклад, в котором говорилось, что зенитная ракетная установка «Бук», из которой запустили ракету, сбившую Boeing , была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. С тех пор Россию призвали признать свою ответственность как отдельные страны, чьи граждане погибли в той катастрофе, так и международные объединения —

Евросовет . Москва все обвинения и претензии категорически

отвергает, подчеркивая, что расследование еще не закончено.

По данным источников СМИ, Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки тему катастрофу MH17 вообще не затрагивал.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур,

был сбит

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Из них большинство (196 человек) — граждане Нидерландов, 44 — граждане Малайзии, 27 — Австралии.