«Курсанты и вальс…». Руководитель морпехов — о походах и кругосветках

В России день ВМФ всегда празднуют в последнее воскресенье июля. В нашем округе этот праздник тоже любят. Как живут юные мореходы и какие 17 дисциплин им предстоит освоить, рассказал один из руководителей Союза морских пехотинцев Югры Егор Чугунов.

На фестивале парусов

«Каждый год летом мы проводим военно-полевой лагерь, рассчитанный на 10 дней, чтобы подготовиться к шлюпочному сплаву по Оби, — рассказывает Егор Чугунов. — Сплавляемся обычно по реке по маршруту: Нижневартовск — Сургут — Ханты-Мансийск. Могут участвовать курсанты вместе с родителями по желанию, но в основном — без родителей. Любой может прийти к нам и попасть на сборы. В прошлом году в сплаве участвовало 44 человека вместе с родителями. В походе ночью мы спим в палатках на берегу реки, вне зависимости от погоды, как настоящие моряки. В городах посещаем интересные места и мероприятия. Кроме этого, у нас есть 14 собственных яхт и гребные суда (шлюпки), на которых мы занимаемся яхтингом и морским многоборьем».

Курсанты проходят практическую подготовку и на учебных парусных судах. Парусные корабли «Паллада», «Седов», «Крузенштерн» закреплены за российскими морскими учебными заведениями для обучения морскому делу. «Крузенштерн» и «Седов» — это огромные парусники, а «Седов» к тому же — самый большой в мире.

«Для кораблей обычно планируют маршруты, мы подаем заявку на участие — так несколько раз ходили по морям. В прошлом году: Владивосток — Япония — Корея — Китай, — делится подробностями руководитель. — На «Палладе» — 120 человек экипажа, 85 курсантов из разных городов и наших — 6 человек. В той кругосветке мы посетили разные страны, в японском порту Кобе были на фестивале парусов, там собрались корабли со всей Азии. В 2015 году участвовала даже одна девочка 9 лет из Сургута. Все курсанты и наши ребята за месяц плавания обычно учатся многому, например, навигации, установке парусов, управлению судном, как стоять в наряде. Кроме этого, нужно понимать дисциплину и чувствовать братское плечо, без него не может обойтись моряк».

Парад Победы — в Артеке

«В этом году наши ребята второй год подряд участвовали в Параде Победы в Севастополе, — продолжает рассказ Егор Чугунов. — Нас пригласили организовать и провести этот парад в Артеке — за 92 года существования там он состоялся лишь второй раз. 5 мая со мной приехали наши курсанты из Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска. Парадный расчет состоял из 86 детей. Их средний возраст— от 9 до 16 лет — и мальчики, и девочки. Всем им за два дня пришлось научиться ходить строевым шагом, потом пройти в парадном расчёте в форме перед зрителями.

Вообще цель нашего Союза — подготовить ребенка к взрослой жизни. Для этого они изучают 17 дисциплин: в том числе строевая подготовка, парусная подготовка, плавание, акваланг, гребная подготовка, бальные танцы, этика, эстетика, медицинская подготовка, физическая подготовка, рукопашный бой. Мы видим проблему молодежи в том, что они не знают, что делать. В наших городах негде купаться, нет пляжей, а если ребенку предоставить выбор, он увлекается. Мы советуем и родителям приходить на занятия с детьми. Чтобы они убедились, что здесь полностью безопасно и работают хорошо подготовленные инструктора. Наши воспитанники, меняются, они умеют и вальс танцевать, и управляться со снаряжением. На мой взгляд, любой человек в форме обязан уметь танцевать вальс».

Кстати

У Союза морских пехотинцев в Сургуте есть свой музей. Там хранят старинные книги, фотографии, модели старых кораблей, музейное оружие, форму. Музей всегда открыт для бесплатного посещения.