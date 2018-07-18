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Ксения Бородина похвасталась идеальной фигурой
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Ксения Бородина похвасталась идеальной фигурой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Бородина показала читателям Инстаграма красивое фото в купальнике телесного цвета.
На снимке Бородина с простой прической и в солнцезащитных очках наслаждается отдыхом в Турции. Девушка продемонстрировала великолепную фигуру, которую можно рассмотреть под облегающим купальником со стразами, и превосходный ровный загар.
Бородина отметила, что лучше всего у нее получаются фотографии, которые она делает сама. На снимках, которые звезда доверяет делать другим, Ксения выходит не так выигрышно.
Поклонники согласились со звездой и написали в комментариях, что на фото Бородина перевоплотилась в настоящую женщину вамп. Фанатам понравилось, что телеведущая полюбила минимализм и старается выбирать для образа только одну «праздничную» вещь — купальник, комбинируя ее с более лаконичными деталями.
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