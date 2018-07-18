На Кубани двухлетняя девочка отравилась жидкостью для розжига

Двухлетняя девочка из Краснодарского края попала в больницу после того, как выпила жидкость для розжига костра, сообщает «360» со ссылкой на источники.

Несчастный случай произошел в Усть‐Лабинском районе. Маленькая девочка находилась дома вместе с 28-летней матерью. Женщина не заметила, что ее дочбь вышла во двор, а после услышала ее плач.

Выбежав на улицу, мать ребенка увидела в ее руках бутылку с жидкостью для розжига костра и незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.

Девочку сразу госпитализировали в реанимацию. У нее диагностировали химический ожог глотки и пищевода, а также отравление. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, что жидкость для розжига необходимо держать в местах, недоступных для детей, так как это химический состав, не имеющий ни цвета, ни запаха, его можно спутать с водой. Предупреждение написано также на этикетке жидкости. В состав жидкости для розжига могут входить токсичные вещества, вызывающие смертельные отравления.

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