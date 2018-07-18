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Тейлор Свифт оделась в ульрамини назло Кардашьян
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Тейлор Свифт оделась в ульрамини назло Кардашьян 

WDay.ru 57 минут назад
Фото: WDay.ru
А заодно отвлекла внимание от своей полноты.
28-летняя Тейлор Свифт худышкой никогда не была. Но к лету, кажется, вместо того чтобы худеть, как все девушки, она поправилась еще больше. И на пляже вынуждена была носить купальник размера plus size. Но ведь среди поклонников в таком виде не появишься. Поэтому певица приняла стратегически верное решение: отвлечь внимание от своего выпирающего животика, надев ультрамини-комбинезон. Ведь ноги Тейлор еще остаются вполне стройными и приковывают к себе все взгляды.
Отчасти это у нее получилось. Недаром пару лет назад звезда застраховала своих ноги на 40 млн долларов. Но при ближайшем рассмотрении даже в цветастом наряде полнота Свифт весьма заметна. Похоже, ей стоит возобновить интенсивные кардиотренировки, которыми исполнительница увлекалась раньше.
Но даже больше, чем изменившаяся фигура Свифт, внимание поклонников привлек… ее рюкзак из змеиной кожи.
Многие сочли это очередным ответом Ким Кардашьян, которая ровно два года назад публично назвала Тейлор змеей. Взаимная неприязнь у четы Кардашьян-Уэст со Свифт началась еще в далеком 2009 году. Тогда Тейлор на одной из американских премий получила награду и говорила благодарственную речь, Канье Уэст выхватил у нее микрофон и сказал, что этой премии заслуживает только Бейонсе. После этого они и начали враждовать.
Взаимных подколов было немало, но после того, как Ким написала про змею в своем «Твиттере», конфликт обострился еще больше. Теперь Тейлор не устает вспоминать об этом «звании». Например, на одном из своих концертов главным украшением сцены была огромная декорация в виде головы кобры, а все хореографы примерили на себя образы змей.
А вообще, чтобы как следует подколоть Ким, Тейлор Свифт стоило бы просто… похудеть. Ведь Ким — девушка с очень пышными формами, хотя, в отличие от Свифт и многих других голливудских звезд и старается поддерживать себя в форме.
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