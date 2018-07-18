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В алтайской радиоветлаборатории определяют содержание марганца в воде
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В алтайской радиоветлаборатории определяют содержание марганца в воде 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Превышение марганца в организме оказывает крайне негативное влияние. Принципиальное значение имеет доза микроэлемента, которая поступает внутрь. Токсическое влияние микроэлемента проявляется при ежедневном поступлении свыше 40 мг.
Избыточное поступление элемента может произойти при употреблении воды, содержащей опасные дозы марганца. Первичным источником Mn являются вулканические породы и обломочные ледниковые отложения. Накапливаясь на дне водоемов в твердой фазе отложений, соединения марганца трансформируются, частично переходят в поровый раствор, перераспределяются по профилю отложений, поступают в придонную воду. Механизмы трансформации и перераспределения Mn в верхних слоях отложенийсопряжены с физическими, химическими и биологическими процессами и активно исследуются.
Нарушенная всасываемость кальция, железа и фосфора иногда приводят к перенасыщению организма марганцем. Порой даже небольшие количества марганца могут принести вред. Так происходит при болезни Паркинсона.
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в секторе химико-токсикологических исследований определение содержания марганца проводится методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на современном оборудовании Optima 7300 DV.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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