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Руками не трогать! Почему не нужно «спасать» птенцов
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Руками не трогать! Почему не нужно «спасать» птенцов 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
«Не спасайте слетков!» — с таким призывом обращаются орнитологи к жителям Алтайского края каждое лето. А все потому, что сердобольные граждане во время прогулки по лесу или в черте города находят маленькие «комочки» и забирают их домой, думая, что им нужна помощь. И это главная ошибка!
О том, почему нельзя забирать птенцов, и о правильном обращении с найденышами, АиФ-Алтай узнал у орнитологов.
Учебный процесс
В период с мая по июль подросшие птенцы начинают расправлять крылья и совершают свои первые полеты. А поскольку они слетают с гнезда, их и прозвали «слетками». Узнать маленьких «пилотов» несложно: короткий хвостик, перья в трубочках, у птенцов воробьев клюв украшен желтыми валиками. А поскольку малыши выглядят уж слишком беспомощно, люди забирают их домой, считая, что таким образом спасают им жизнь.
«К нам поступает очень много звонков от жителей края, которые нашли слетка и интересуются, чем же его кормить. В таких случаях мы отвечаем одно: быстро несите его обратно! Чаще всего, конечно, обращаются горожане, садоводы. Они находят в основном скворцов, воробьев», — говорит специалист Алтайского краевого детского экологического центра Наталья Батлук.
Горожане не понимают, что «учеба» птенца проходит под наблюдением его родителей, которые не только опекают, но и подкармливают малыша. И как бы бесчувственно это не звучало, но специалисты призывают людей не трогать птенцов, не помогать и уж тем более не забирать их домой.
Но в каждом правиле есть и исключение. В данном случае их два: помощь человека потребуется, если птенец неоперенный, не открывает глаза, и рядом нет гнезда; и если он получил травму.
«Если же вы видите здорового птенца-слётка в дикой природе, отойдите подальше и не становитесь причиной стресса для птенца и его родителей», — говорит методист центра Ирина Марискина.
Алгоритм действий в городе немного отличается от обычного. Необходимо сначала оценить обстановку, есть ли опасность для птенца — удаленность от проезжей части, зоны для выгула собак или детской площадки. Если риск есть, перенесите найденыша к кустам, посадите на ветку дерева. Вот только действуйте аккуратно, без резких движений, погоня может закончиться в лучшем случае стрессом, в худшем — травмой.
Если вы забрали домой слетка, то вот вам совет от орнитологов: верните птицу на место.
Для таких сострадательных людей была запущена акция «Слеток», в рамках которой орнитологи объясняют, как правильно обращаться с найденышами. Участники могут заполнить анкету и получить алгоритм дальнейших действий.
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