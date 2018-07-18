Крошку колонка спасла от голодной смерти жительница Приморья

Неравнодушная жительница Приморья спасла жизнь юного обитателя Уссурийской тайги — детёныша колонка.

Кроху обнаружили на трассе между заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда». Зверёнок размером с большой палец руки встретился проезжей девушке мечущимся в одиночестве посередине дороги. Она посадила малыша в рукавицу и отвезла в лабораторию «Земли леопарда» в селе Барабаш.

В Центр реабилитации тигров передали детёныша колонка, оставшегося без матери. Кроха находится в хорошем физическом состоянии, его обеспечили питанием.