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Крошку колонка спасла от голодной смерти жительница Приморья
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Крошку колонка спасла от голодной смерти жительница Приморья 

АиФ-Владивосток 47 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Неравнодушная жительница Приморья спасла жизнь юного обитателя Уссурийской тайги — детёныша колонка.
Кроху обнаружили на трассе между заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда». Зверёнок размером с большой палец руки встретился проезжей девушке мечущимся в одиночестве посередине дороги. Она посадила малыша в рукавицу и отвезла в лабораторию «Земли леопарда» в селе Барабаш.
В Центр реабилитации тигров передали детёныша колонка, оставшегося без матери. Кроха находится в хорошем физическом состоянии, его обеспечили питанием.
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