Фермеры, за компьютер! Зачем югорских аграриев «загоняют» в Интернет

Сельхозпредприятия Югры готовятся к переменам — теперь им нужно будет чаще проводить время за компьютером и объединяться, чтобы выжить и получать помощь округа. Легко ли быть фермером на Севере — выясняла корреспондент АиФ-Югра

ГОСТ один — цена и масло разные

Сельское хозяйство в условиях Севера — дело для людей отважных. Короткое холодное лето, большая вода, огромные расстояния и слаборазвитая дорожная сеть. И даже топливо в нефтяном крае — одно из самых дорогих. И все же в округе производят свое мясо и мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, даже овощи выращивают круглый год — все натуральное, ведь каждый фермер реализует продукцию среди земляков — далеко не возят, так что уровень ответственности зашкаливает. Правительство заинтересовано в аграриях, есть гранты, субсидии. Но теперь, чтобы получить любую помощь, нужно играть по новым правилам.

Главное новшество придумали на уровне Федерации — разработали информационную систему «Меркурий», в ней должны зарегистрироваться все субъекты, имеющие дело с пищевыми продуктами, начиная от производителей и заканчивая магазинами и общепитом, и ежедневно заносить в нее данные. По задумке разработчиков, теперь российский рынок продуктов питания станет безопасным.

«Любой человек может зайти в систему, она публичная, в том числе через мобильное приложение. Покупатель может запросить ветеринарный документ в магазине, сканировать бар-код и посмотреть всю информацию об этой продукции: от поля до прилавка», — объясняет заместитель начальника Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Иван Тиунов.

«Я уже не могу у знакомого фермера купить, скажем, мясо, даже если у него есть все ветеринарные документы. Не зарегистрировался в системе, нельзя продавать. И покупать у него нельзя», — сетует руководитель предприятия общественного питания из Нижневартовска Мария Столярова

Фермеры относятся к идее по-разному, но вариантов у них нет — либо остаешься на рынке, либо закрываешься. Исключение — для тех, у кого нет доступа к Интернету.

«Мы все же думаем, что этот «Меркурий» для нас сделали — настоящих производителей. Не для тех, кто химичит — подмешивает пальмовое масло и сою, чтобы деньги зарабатывать. Сейчас мы свое молоко продаем по 50 рублей за литр, как и разведенное, — конкуренция большая. А масло вообще ниже себестоимости — 500 за килограмм», — признается фермер из Ханты-Мансийского района Сергей Антонов

Правда, на вопрос: почему в магазинах на сливочном масле за 40 и 150 рублей за 200 грамм стоит одинаковый ГОСТ и изменится ли это благодаря «Меркурию», он ответа не знает.

Вместе — лучше?

Еще одна новация, но уже окружная — идея фермерских кооперативов, им будет легче получить помощь округа.

«Объединение фермеров в кооперативы упрощает вопросы переоснащения, можно поставить одну установку пастеризации на несколько фермеров. Группе фермеров проще будет реализовать продукцию. Например, предприятие принимает определенное количество молока, но один фермер не может поставить его в нужном объеме, тогда как, объединившись, 2-3 фермера смогут выполнить это условие», — объясняет преимущества генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель.

Фермеры не согласны. Соседние хозяйства в округе разделяют десятки и сотни километров, и не факт, что между ними есть дороги — как же объединяться? Боятся югорские аграрии и принятия еще одного барьера для господдержки: увеличение стада дойных коров до 100 голов. Условие грозятся ввести в следующем году.

«У нас 70. Где нам еще 30 взять? За год телята дойными не станут. Конечно, можно купить. Но ведь мы, когда начинали, рассчитывали свои силы и возможности. У нас коровник максимум 70 коров вмещает. Значит, надо опять строить. Снова расходы», — вздыхает Валентина Антонова

Очевидно, что, если такие условия в округе введут, рынок лишится многих фермеров — они просто не выживут без помощи региона.