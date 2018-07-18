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Житель Твери сделал аэропанораму Спасо-Преображенского собора
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Житель Твери сделал аэропанораму Спасо-Преображенского собора 

tvernews.ru 44 минуты назад
Фото: tvernews.ru
Житель Твери Сергей Поляков создал аэропанораму строящегося Спасо-Преображенского собора.
На объёмной панораме можно увидеть Двор Императорского дворца, и собор с нескольких точек — северной стены, восточной и западной, также можно посмотреть места, где будут размещены хоры, апсиды и котлован колокольни.
Панорама сделана 14 июля.
Напомним, строительство будущего Спасо-Преображенского собора в Твери набирает обороты. Завершить стройку надо успеть к декабрю текущего года, когда пройдут торжественные мероприятия, посвященные 700-летию со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.
К настоящему моменту стены Спаса Златоверхого выросли на 12 м., общую высоту четверика возведут до 21 м. В стены уже уложено около половины всего объема кирпича, выложен и перекрыт первый ряд окон. Также заканчивается кладка стен апсидной части собора.
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