Житель Твери сделал аэропанораму Спасо-Преображенского собора

Житель Твери Сергей Поляков создал аэропанораму строящегося Спасо-Преображенского собора.

На объёмной панораме можно увидеть Двор Императорского дворца, и собор с нескольких точек — северной стены, восточной и западной, также можно посмотреть места, где будут размещены хоры, апсиды и котлован колокольни.

Панорама сделана 14 июля.

Напомним, строительство будущего Спасо-Преображенского собора в Твери набирает обороты. Завершить стройку надо успеть к декабрю текущего года, когда пройдут торжественные мероприятия, посвященные 700-летию со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

К настоящему моменту стены Спаса Златоверхого выросли на 12 м., общую высоту четверика возведут до 21 м. В стены уже уложено около половины всего объема кирпича, выложен и перекрыт первый ряд окон. Также заканчивается кладка стен апсидной части собора.