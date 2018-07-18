Ядерное оружие — наш единственный друг

Вот подумал с утра пораньше в связи с неуклюжей встречей в Хельсинки. Представьте себе, что Россия перестала соотносить себя с Западом, реагировать на его замечания и мнения. Что живём себе, на них не обращая внимания.

И что, нам станет хуже? Да ничуть не хуже, много лучше. Сколько предметов для болтовни отпадёт, и для гадания на кофейной гуще. То, чего у нас нет, научимся изготавливать сами. А впрочем, у нас всё есть, а чего нет, может и не нужно. У нас присутствует ложная идея, что они нам нужны. Это иллюзия нашего тщеславия. Они нам на фиг не нужны.

Ни их города якобы фейковой древности не нужны, ни курорты «всё включено для варваров». Ни их мнения о нас не нужны, ни их восторг по отношению к нам, ни их ненависть к нам.

Ядерное оружие — наш единственный друг. И пусть все они идут к Дьяволу!