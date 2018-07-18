Как на самом деле действует сглаз, порча и проклятие

Не складывается личная жизнь, проблемы на работе, здоровье ухудшилось без видимых причин? Значит, навели порчу. Любимый человек неожиданно ушел? Приворотили. Маленькому ребенку на лобик наносят точку помадой — «от сглаза». Как много мы знаем жертв сглаза и порчи, как много знаем способов от них защитится! Только работают ли они?

Что говорит психолог

Психология — академическая наука. Она не признает наличие экстрасенсорных способностей и влияния «мистических сил». Если вдуматься в смысл слов, которые произносит психолог и экстрасенс, то можно увидеть параллели. В случае со сглазом и порчей и психолог и «маг» говорят одинаково. Это негативная установка, работающая в сознании человека, говорит психолог Яна Булыгина. Что говорит человек на приеме у психолога, которому сказали, что на него навели порчу? Бессилие, отсутствие интереса к жизни, руки опускаются, жизненный застой и полоса неудач, апатия — словом, все то, что не подходит под определение «счастливой жизни». Причем радикально плохих событий может и не быть, просто серое ощущение безвыходности. Психолог, выслушав клиента с подобными жалобами, может диагностировать у него несколько состояний. Это может быть депрессия, зависимость, душевная травма, незавершенные отношения или ситуации, которые трудно пережить (развод, расставание, потеря работы, тяжелая болезнь). Как «снимают» такие симптомы? Их проживают и осознают, но не «зашептывают» или «отводят». Процессы проживания и осознания проходят или в одиночестве, или при помощи психологической терапии. Если разобрать «по косточкам» прием мага, то они ведь занимаются обычной психологической помощью: слушают, проявляют участие. Но маги, «бабушки» просто окружают свои манипуляции мистическим ореолом. То, что недоступно обычному восприятию, мы считаем магическим. Порча может быть депрессией, разрушительными или незавершенными отношениями, травматичной ситуацией. Сглаз более «легкий» и «недолгий» вид порчи. Если кто-то незаслуженно обидел, нахамил, а человек в силу воспитания и мягкости не ответил, то возникает эффект незавершенности. Тот, кого обидели, переживает, снова обдумывает, тратит энергию на постоянное «пережевывание» ситуации. Психолог скажет в этом случае — «проблемы с личными границами». Инцидент откладывается в памяти, настроение портится на долгое время. [С-BLOCK] Как «снять порчу», то есть избавиться от негативной программы? Не принимайте «подачу»! Обидели — ответьте. Только не наносите удар сильнее, чем обидчик, ведь задача — защитить границы, а не нападать. Созависимые отношения — так называемый «приворот». Если мысли и чувства все время заняты одним человеком, то внимания и сил на другие дела не остается. Но главное, что зацикленный человек лишает внимания свою персону. Таким образом, он нарушает свою целостность и видит выход только в воссоединении с объектом постоянного внимания. В этом случае психолог советует настойчиво работать над собой и над своим мировоззрением. Таким образом, наши беды исходят от нелюбви и невнимания к себе. Еще одна причина — что мы не проговариваем вслух проблемы, подавляем себя и свою энергию.

Что говорят физики

Каждому знакомо имя Ньютона, со времен школьного курса физики и трех законов Ньютона. Но это не единственное, за что стоит запоминать его имя. В 1666 он создал концепцию силового поля, которое окружает живые существа и дал ему название «аура». В XVII веке наличие ауры нельзя было доказать. Экспериментально доказал наличие ауры Семен Кирлиан в 1939 году, и в науке появилось понятие «эффект Кирлиана» В 1960 году он представил результаты эксперимента. Опыт с комнатными растениями — одно живое, другое практически умирающее. Две фотографии показали, что у сильного растения биополе было мощным, ореол свечения ровным. У больного растения свечение было слабым и прерывистым. Сегодня метод Кирлиана используется для нахождения дефектов в металлах. Сам Кирлиан заявлял, что можно с помощью этого эффекта выявлять всхожесть семян. [С-BLOCK] Энергетическая оболочка — или аура по-другому — чутко реагирует на внутренние биохимические процессы. Она меняет проводимость тканей, эмоции человека и влияет на внешние обстоятельства. Энергетика человека связана с его психикой. Энергетика человека — это волны разной частоты. Мозг человека активно резонирует с излучениями в доступном ему диапазоне. Только сознательно человек не управляет этими процессами, и подключается наша психика. С точки зрения физики, сглаз и порча не существует. Существует резонансное явление силового поля «жертвы» и волнового излучения «портящего». Суть заключается в том, что «порчу» можно навести, если сходны волновые излучения. То есть, если человек злой, угрюмый эгоцентричный — то он скорее получит удар «порчей», чем жизнерадостный и полный сил. Как камертон — он вибрирует только в случае резонанса звука.

Что говорит психоневролог