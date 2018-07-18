Как справиться с жизненными трудностями с помощью покера

Покер — одна из самых удивительных игр, когда-либо придуманных человеком. На первый взгляд может показаться, что ничего примечательного в ней нет: нужно лишь выучить комбинации и просто играть в карты, полагаясь на госпожу Удачу. Но это лишь первое впечатление, и оно обманчиво. Множество нюансов, стратегий, стилей, терминов и правил ждет человека, решившего стать полноценным игроком. О том, что общего между покеристом и бизнесменом, мы уже писали ранее. Сегодня же поговорим о том, как грамотно воспринимать жизненные ситуации с помощью этой игры. В покере есть такой термин, как «тильт», обозначающий психологическое состояние игрока после череды проигрышей, каких-либо ошибок или просто банального невезения. По сути это потеря контроля над эмоциями — очень опасная ситуация за столом, где нужен холодный трезвый расчет. Человек перестает адекватно анализировать карты, игру противников, начинает играть не разумом, а сердцем и, конечно, проигрывает. Задача любого игрока — научиться преодолевать разные виды тильтов, особенно если не везет длительное время. Это и отличает профессионала от новичка — способность правильно взаимодействовать с не всегда благосклонной средой. Джаред Тендлер — покерный психолог и игрок — создал целую классификацию из шести таких тильтов. Давай разберемся, как их можно использовать в реальной жизни.

«Когда все плохо»

В покере: ситуация, когда у покериста долго не идет игра на длинной дистанции. Поясним: в покере «дистанция» — это количество сыгранных «рук» или турниров в течение определенного времени. Различают короткую дистанцию (например, один игровой день/неделя) и, соответственно, длинную (более продолжительный промежуток времени: например, месяц). Результат на длинной дистанции имеет гораздо большую ценность, поскольку показывает уровень игрока, когда на малой может просто элементарно везти какое-то время. Поэтому наиболее оптимальное, что можно сделать при данном тильте, — «перезагрузить» мозг: отдохнуть, не играть какое-то время совсем, попытаться переосмыслить игру. В жизни: у всех людей рано или поздно случается период, когда кажется, что все идет не так, что бы ты ни делал: не получается найти нормальную работу, с девушкой постоянные проблемы, друзья как-то разочаровывают да и сердечко что-то нехорошо так побаливает. Как правило, в таких ситуациях дело вовсе не в невезении, а в банальной усталости и неспособности посмотреть на ситуацию «незамыленным» взглядом. Нельзя постоянно жить в напряжении — тебе всегда следует находить время, чтобы расслабиться, хотя бы немного. Попробуй сравнить свои мысли перед отпуском и после. Что-то нам подсказывает, что они будут отличаться.

«Несправедливость»

В покере: если вкратце, это невезение по самым разным причинам: «рука» должна была дойти на ривере, но не пришла; вероятность выигрыша была 90%, но в итоге повезло оппоненту, а не тебе. Основное отличие от тильта «Когда все плохо» в том, что в данном виде имеет место раздражение игрока от какой-то конкретной раздачи или единичных неудач и промахов, в то время когда шансы на успех были максимальные. В жизни: вроде бы все сделал правильно, а проект все равно провалился по каким-то совсем нелепым причинам; долго готовился к собеседованию, изучил всю возможную информацию о компании, надел лучшую рубашку, но опоздал на 40 минут из-за неисправного лифта, испортив первое, самое важное впечатление о себе. Несправедливо, глупо, обидно, но это жизнь, дружище! Единичные поражения и провалы не делают тебя неудачником. Жизнь далека от статики, и любую подобную ситуацию стоит расценивать как временные, необходимые на данном этапе сложности, а ты, словно камень, всегда невозмутим и спокоен, что бы ни случилось.

«Ненавижу проигрывать»

В покере: неприязнь и боязнь вероятного проигрыша, ярость из-за любой потери фишек, даже самой малой. Для того чтобы проработать этот вид, нужно вспомнить, что любой проигрыш — это по сути инвестиция в будущий успех, так как это опыт, а поражения — неотъемлемая часть пути к триумфу. В жизни: ну а как ты хотел: все время по жизни быть впереди? Ошибки — это важная составляющая всей нашей жизни, и как бы ты ни был опытен и умен, ты все равно будешь ошибаться. Но если ты ко всему подходишь с умом, то и ошибки твои будут менее болезненны, чем могли бы быть в перспективе. Что бы ни случилось, держи свои эмоции под контролем и старайся хладнокровно анализировать каждое поражение.

«Ошибочка»

В покере: стремление к перфекционизму в игре, придумывание ошибок на ровном месте: например, в раздачах, где просто не повезло или нельзя было выиграть по разным причинам. В таком случае игроку необходимо держать в голове мысль, что это игра и если бы всегда все шло по плану, она бы не была настолько захватывающей и увлекательной. В жизни: идеала нет в природе, ни в ком и ни в чем — отпусти ты уже свое прошлое. Да, возможно, ты часто делал неверный выбор, но если так случилось, то с этим уже ничего не поделаешь, и нет никакого смысла тратить свою энергию на эти бесполезные размышления. Это жизнь, и она продолжается.

«Мне причитается»

В покере: чрезмерная самоуверенность. Обычно такая ситуация возникает, когда человек начинает выигрывать, постепенно теряя внимание и начиная подсознательно ожидать только успеха. В таких случаях игроку необходимо взять себя в руки и не забываться даже при череде выигрышей. В жизни: нравится тебе это или нет, но никто тебе ничего не должен. Да, мы понимаем: когда в жизни все хорошо, кажется, что так будет всегда, и Вселенная да и все окружающие этому поспособствуют. При этом думать о возможном провале тебе совсем не хочется, а зря: каким бы успешным ты ни был, всегда есть шанс все потерять. Пойми, от этого никуда не деться, неудачи в любом случае будут, так что поосади коней и умерь свой «чемпионский» пыл — лучше всегда будь начеку и старайся оставаться хладнокровным в любой ситуации, даже когда все идет гладко.

«Месть»

В покере: переход на личности, неприязнь к какому-то игроку, злоба, гнев. Работа над самоконтролем — обязательное условие хорошего игрока, можно сказать, ключевое. В жизни: о да, «сюрприз»: не всегда люди поступают с нами правильно. Гнев и ненависть способны испепелить изнутри любого человека, и мы вовсе не хотим сказать, что ты должен прощать всех, кто с тобой плохо поступил. Речь идет о том, чтобы ты использовал свой гнев и обиду как ресурс для дальнейшего роста. С помощью «спортивной» злости можно получить действительно мощный двигатель для предстоящего пути.

«Отчаяние»

В покере: по сути это практически комбинация всех предыдущих тильтов в одном, а значит, самый тяжелый и опасный из всех перечисленных. Именно под его действием люди могут проиграть все. Это более глубокая вариация тильта «Когда все плохо», но если тот основан на усталости, здесь уже игрок ощущает именно безнадежность. В жизни: конечно, очень тяжело встать снова на ноги после оглушительного провала или череды навалившихся из ниоткуда проблем; невероятно трудно не сломаться при постоянном давлении, сохранить трезвым рассудок, не натворить еще больше проблем и принять точное и верное решение, тем самым продемонстрировав силу. Преодолевать трудности надо по мере их возникновения: большинство людей склонно оттягивать неприятные моменты и решения на потом, но, как показывает практика, это убыточная стратегия и редко кончается хорошо, ведь чем больше проблем ты откладываешь в долгий ящик, тем тяжелее его таскать за собой и тем выше вероятность, что в один прекрасный день под его тяжестью переломится твой хребет.