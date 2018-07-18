Жители двух многоэтажек Октябрьского района остались без света

Со вчерашнего вечера в Саратове в домах на улицах Политехническая, 79 А и 2-я Садовая, 101 нет света. Все попытки дозвониться до «Саратовского предприятия городских электрических сетей» (СПГЭС) не увенчались успехом. В организации «Электрощит» (состоящей на балансе СГТУ) никак не реагируют на ЧП. Управляющая компания «Импульс-М» обещает решить проблему, однако такая ситуация может продолжаться очень долго. Об этом информационной службе «Саратов 24» рассказали жильцы обесточенных домов.

Люди недовольны сложившимся положением и неопределенностью при ее решении. Если бы им пообещали точные сроки подачи электроэнергии, обстановка существенно разрядилась.

"Жизнь без света — штука неприятная. В жаркое лето в холодильнике тухнут продукты, приходится блуждать по комнатам в потемках, невозможно воспользоваться компьютером, телевизором, бытовой и электротехникой. Особенно тяжело пожилым людям, рискующих получить травмы при плохом освещении. У нас живет много пенсионеров, есть маленькие дети. И пока всем ответственным плевать на нас", — резюмировали жители.