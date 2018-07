Кэти Холмс и Джейми Фокс появились на публике на фоне слухов о расставании

В прошлом месяце в сети появились слухи, что Кэти Холмс Джейми Фокс расстались. Представитель актрисы поспешил опровергнуть эту информацию, однако после Джейми заметили в Майями в компании молоденьких девушек в мини-бикини. Тогда интернет-пользователи сделали вывод: актеры действительно разошлись, но предположение оказалось неверным. На днях Кэти и Джейми сфотографировали в Манхеттене.

Очевидцы рассказали, что парочка приехала на ужин в один из роскошных ресторанов города. Когда актриса выходила из машины, ее бойфренд подал ей руку. Для свидания с возлюбленным Кэти выбрала эффектный летний образ: белые шорты с завышенной талией и короткий топ.

#popcouplealert #katieholmes and #jamiefoxx still going strong, never seen Katy dress this racy? jamie must be the real dral.