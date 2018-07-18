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Кэти Холмс и Джейми Фокс появились на публике на фоне слухов о расставании
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Кэти Холмс и Джейми Фокс появились на публике на фоне слухов о расставании 

Журнал ОК! 29 минут назад
В прошлом месяце в сети появились слухи, что Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались. Представитель актрисы поспешил опровергнуть эту информацию, однако после Джейми заметили в Майями в компании молоденьких девушек в мини-бикини. Тогда интернет-пользователи сделали вывод: актеры действительно разошлись, но предположение оказалось неверным. На днях Кэти и Джейми сфотографировали в Манхеттене.
Очевидцы рассказали, что парочка приехала на ужин в один из роскошных ресторанов города. Когда актриса выходила из машины, ее бойфренд подал ей руку. Для свидания с возлюбленным Кэти выбрала эффектный летний образ: белые шорты с завышенной талией и короткий топ.
#popcouplealert #katieholmes and #jamiefoxx still going strong, never seen Katy dress this racy? jamie must be the real dral.
A post shared by Celeb pop (@popcelebnews) on  Jul 17, 2018 at 1:29pm PDT  Напомним, что в сентябре прошлого года появились первые совместные фотографии Джейми Фокса и Кэти Холмс. Слухи об их романе ходят более четырех лет. В январе влюбленные вышли в свет вместе, посетив пре-пати премии «Грэмми-2018». Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, от которого воспитывает дочь Сури.
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