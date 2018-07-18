В летнем лагере «Самбо-70» состоялся развлекательный турнир

17 июля в актовом зале центра спорта и образования «Самбо-70» прошел развлекательный конкурс «Мальчики против девочек».

В каждую команду вошли по одному человеку из отрядов, в итоге получились команды по 7 участников. Все присутствующие активно болели и поддерживали своих друзей.

Мальчики и девочки сразились в 6 конкурсах, по итогам каждого из которых компетентное жюри выставляло баллы. Кто же умнее, хитрее, ловчее? «Представление команд», «Вопросы», «Танцы», «Фотография», «Эстафеты», «Конкурс капитанов». Что только ребята не делали: считали, бегали, танцевали (как бегемоты, кузнечики и т.д.), просовывали ложки через одежду, строили слова из букв, собирали ботинки, переодевались и многое другое. Все молодцы! И кто играл, и кто поддерживал! В итоге по сумме баллов победу одержала команда Мальчиков! После подведения итогов конкурса все участники получили памятные призы.

Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».