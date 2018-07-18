Крестики-нолики и не только. В Доме культуры Дружба состоялась игровая программа для детей.

Фото: официальная страница ДК «Дружба» в соц.сетях. 17 июля в Доме культуры «Дружба» состоялась игровая программа для детей.

Какой день подряд, природа дарит теплую, даже жаркую погоду, что немало способствует хорошему настроению.

Как рассказала заведующая культурно-досуговой деятельности ДК «Дружба»Людмила Юфкина, игровая программа «Крестики — нолики» включила в себя интересный интерактив: Твистер, ребусы и загадки, разукрашивание рисунков и саму игру — «крестики — нолики».

Ребята с интересом провели время, и в завершении всей программы получили сладкие призы.