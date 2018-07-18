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Калугу воспели в панк-рок гимне
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Калугу воспели в панк-рок гимне 

Калуга 24 27 минут назад
Фото: Калуга 24
Летом на пешеходной части Театральной улицы частенько можно повстречать музыкантов, дающих локальные уличные концерты. Одни из таких — группа Street Punk Brothers выделились среди всех, сочинив и исполнив гимн о Калуге. Одной из особенностью панк-культуры является критичное отношение к обществу и политике, поэтому воспетое калужскими панками развитие города — это высокая оценка. В гимне есть такие строчки: Пускай здесь нет трамвайных линий, разводных мостов, зато ракета дяди Юрина стоит — Восток. Растет и ширится, да не по дням, а по часам, дерется, мирится, да веселится по ночам, дает сбываться несбыточным мечтам И занимает первые мечта то здесь, то там. Здесь плитка на окраинах да под ступней и небо звездное да чистое над головой. Все остальное — выдумки и треп пустой Короче, я люблю тебя, Калуга, город мой!
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