Татьяна Навка зажгла на концерте Бейонсе

Татьяна Навка почти все лето находится в разъездах. Еще недавно она отдыхала за границей с мужем Дмитрием Песковым и трехлетней дочерью Надеждой. 43-летняя спортсменка даже во время отдыха занимается спортом, но недавно призналась, что все же иногда лакомится сладостями. Пошла по ее стопам и наследница. Девочка в столь юном возрасте с легкостью выполняет акробатические трюки.

больше по теме

Татьяна Навка опубликовала трогательный семейный снимок8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Спортсменка в честь праздника поделилась семейным кадром, на котором она запечатлена с мужем и дочерью Надей.

На днях Татьяна поменяла страну и отправилась во Францию, где посетила концерт знаменитой американской певицы Бейонсе. Навка осталась в полном восторге от шоу, которое устроила Бейонсе, и поделилась своими эмоциями с поклонниками. Также на концерте спортсменка встретила свою давнюю подругу, поэтому женщины прекрасно провели время и на славу повеселились.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1825806851338813899_391310470"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Для посещения концерта Татьяна выбрала довольно скромный, но стильный белый наряд. Отметим, что летом Навка предпочитает носить легкие и светлые вещи. Так, недавно фигуристка со своей наследницей облачились в платья тургеневских барышень для прогулки. К слову, наряды им были к лицу.

Отметим, что на концерте во Франции, на котором присутствовала Навка, Бейонсе в очередной раз подогрела слухи о своей беременности, показав округлившийся живот.