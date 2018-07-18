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Татьяна Навка зажгла на концерте Бейонсе
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Татьяна Навка зажгла на концерте Бейонсе 

Teleprogramma.pro 22 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Навка почти все лето находится в разъездах. Еще недавно она отдыхала за границей с мужем Дмитрием Песковым и трехлетней дочерью Надеждой. 43-летняя спортсменка даже во время отдыха занимается спортом, но недавно призналась, что все же иногда лакомится сладостями. Пошла по ее стопам и наследница. Девочка в столь юном возрасте с легкостью выполняет акробатические трюки.
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Татьяна Навка опубликовала трогательный семейный снимок8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Спортсменка в честь праздника поделилась семейным кадром, на котором она запечатлена с мужем и дочерью Надей.
На днях Татьяна поменяла страну и отправилась во Францию, где посетила концерт знаменитой американской певицы Бейонсе. Навка осталась в полном восторге от шоу, которое устроила Бейонсе, и поделилась своими эмоциями с поклонниками. Также на концерте спортсменка встретила свою давнюю подругу, поэтому женщины прекрасно провели время и на славу повеселились.
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Для посещения концерта Татьяна выбрала довольно скромный, но стильный белый наряд. Отметим, что летом Навка предпочитает носить легкие и светлые вещи. Так, недавно фигуристка со своей наследницей облачились в платья тургеневских барышень для прогулки. К слову, наряды им были к лицу.
Отметим, что на концерте во Франции, на котором присутствовала Навка, Бейонсе в очередной раз подогрела слухи о своей беременности, показав округлившийся живот.
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