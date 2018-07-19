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Чепчики и подгузники подарят новорожденным в российских роддомах
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Чепчики и подгузники подарят новорожденным в российских роддомах 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Россиянкам подарят наборы для новорожденных с необходимыми предметами ухода при выписке из родильного дома. Об этом стало известно из Распоряжения «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства», опубликованном на портале правительства РФ.
Согласно документу, подарочные наборы для новорожденных будут предоставлять в рамках акции «Подарок новорожденному» в помощь матерям, выписывающимся из родильных домов (отделений). Их смогут получить роженицы во всех регионах России. Отмечается, что содержимое подарочного набора будет составлять продукция для ухода за грудными детьми преимущественно российского производства.
Ожидается, что в такой набор войдут: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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