«Спорт — не конек Йоси»: Валерия и Пригожин повеселили поклонников зарядкой

Певица Валерия показала, как она вместе с семьей занимается утренней зарядкой. Успехи в подтягивании супруга звезды, продюсера Иосифа Пригожина , оказались весьма скромны, но это только позабавило публику в Сети.

50-летняя певица Валерия уже длительное время поддерживает себя в идеальной форме благодаря правильному питанию и ежедневным физическим нагрузкам. При этом муж артистки Иосиф Пригожин то худеет, то вновь поправляется. Видно, что здоровый образ жизни дается мужчине нелегко, но он старается соответствовать спортивной жене. На днях Валерия показала, как она, Иосиф Пригожин и ее младший сын Арсений Шульгин по очереди подтягиваются на обычной перекладине. При этом Иосифу удалось поднять свое тело на руках всего один раз, что очень повеселило подписчиков звезды.

«Папа, мама, я — спортивная семья. Смеяться разрешается», — подписала видео Валерия. Поклонники певицы обсудили, какая молодец их любимица и как здорово она мотивирует всю семью тренироваться и становиться лучше с каждым днем. И пусть у Иосифа Пригожина пока не получается привести себя в идеальную форму, нельзя не оценить его старания. «Восхищаюсь Валерией и всей семьей, приятно смотреть и есть к чему стремиться» «Валерия просто умничка. Ни один мускул не дрогнул» «Иосиф — прирожденный комик!»

«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Не понимаю, когда мужчина в расцвете сил отращивает живот, как у беременной!» «Спасибо за весёлое, забавное видео! Позитивная суперсемейка!» «Спорт — не конек Йоси, зато сколько обаяния» Стоит отметить, что стройная фигура 50-летней Валерии, как ни странно, не всегда вызывает восхищение обывателей. Периодически подписчики звезды настаивают, что ей пора остановиться в борьбе за идеальное тело и перестать истязать себя диетами и тренировками.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 16 Июл 2018 в 10:05 PDT