Ещё
На новом мастер-классе ребята района Крюково освоили бумажные витражи
Далее:
Читайте также:
Ещё

На новом мастер-классе ребята района Крюково освоили бумажные витражи 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» продолжается цикл летних мастер-классов.
Так 17 июля юные крюковчане, их мамы и бабушки осваивали новое интерьерное украшение — бумажный витраж. С помощью картона, разноцветных бумажных салфеток клея и фломастеров были созданы фантастические бабочки с переливчатыми крылышками. Если прикрепить ниточку к такому витражу из бумаги, и повесить его на окно, то, когда солнечные лучи начнут пробиваться сквозь разноцветный узор, получается очень красивый оптический эффект. А на следующем мастер-классе гостей ожидает создание картин из ниток. ​
Управа района Крюково: последние новости
"М КЛУБ" принял участие в семейном фестивале Юные крюковчане сшили лечебных котиков В "М КЛУБе" создали магниты из картона и салфеток
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике22
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы10
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы
Как понять, что вы начали стареть
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение