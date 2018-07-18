На новом мастер-классе ребята района Крюково освоили бумажные витражи

В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» продолжается цикл летних мастер-классов.

Так 17 июля юные крюковчане, их мамы и бабушки осваивали новое интерьерное украшение — бумажный витраж. С помощью картона, разноцветных бумажных салфеток клея и фломастеров были созданы фантастические бабочки с переливчатыми крылышками. Если прикрепить ниточку к такому витражу из бумаги, и повесить его на окно, то, когда солнечные лучи начнут пробиваться сквозь разноцветный узор, получается очень красивый оптический эффект. А на следующем мастер-классе гостей ожидает создание картин из ниток. ​