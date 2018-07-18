Не плачь, Селена: 5 знаменитых парней, которые могли бы утешить Селену Гомес

Drake

Сложно сказать, с кем у Дрейка еще не было романа, но среди его пассий Селена замечена не была. Возможно, это шанс. Тем более, что к рэперам девушка традиционно проявляет весьма нескромный интерес.

Том из тех парней, на кого можно положиться (одна только футболка с надписью «Я люблю Тейлор Свифт» чего стоит!). А Селене сейчас совсем не помешала бы поддержка. Поэтому кто знает, может, Тейлор уже успела отправить подруге все необходимые рекомендации.

Несмотря на то, что Анвару всего 19 лет, он уже успел получить приглашения на самые крутые вечеринки и занять место в первом ряду на модных показах. К тому же, ему пророчат успех в модельном бизнесе. Поэтому его можно считать вполне неплохой заменой Биберу. Да и сестры-модели не дадут певице заскучать.

Бывший военный, а ныне актер, Александр Скарсгард точно сумеет подставить Селене сильное мужское плечо. Приятный бонус: смокинг на нем сидит превосходно.

В одну реку, как известно, не зайти дважды. Но смотрелись вместе Абель и Селена во время своего бурного романа весьма неплохо. К тому же, это прекрасный повод записать новый альбом — фанаты в любом случае будут рады.