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Ателье гурманов: игольница-пирожное в технике валяния
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Ателье гурманов: игольница-пирожное в технике валяния 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
• шерсть мериноса № 10, цвета «шоколад» и «ваниль»
• шерсть мериноса № 24, цвет «красная вишня»
• пряжа из овечьей шерсти № 1  • лист чесаной шерсти Felket № 403, цвет «глазированный каштан»
• комплект из двух тонких игл 7,5 см для валяния с держателем
• игла для валяния без держателя
• подложка
Размер игольницы: высота 10 см  Шаг 1  Лист чесаной шерсти Felket скрутить в рулон высотой 10 см. С помощью двух игл, вставленных в держатель, уплотнить рулон с торцов и боков, пока не сформируется заготовка для пирожного высотой 9 см.
Шаг 2  Покрыть шерстью шоколадного цвета верхнюю и нижнюю часть пирожного, часто втыкая иглы в шерсть.
Шаг 3  Сделать вокруг пирожного полоски по 2 см из шерсти ванильного цвета и полоску в 1 см из красной шерсти (имитация варенья).
Шаг 4  Для этого этапа скрутить нити из чесаной шерсти и вытянуть их. Затем поместить их на границы полосок и с помощью одиночной иглы закрепить, чтобы границы были более четкими.
Шаг 5  Положить сверху на пирожное три круга нитей из овечьей шерсти (в виде сливок) и закрепить их, часто втыкая иглу.
Шаг 6  Скатать шарик из красной шерсти, часто втыкая иглу, чтобы как следует уплотнить шерсть. Сформировать красивую вишенку, сделав сверху углубление.
Шаг 7  В конце работы зафиксировать вишенку на пирожном. Для этого скрутить нить из красной шерсти и вытянуть. Затем поместить нить в углубление вишенки и проткнуть иглой через вишенку в пирожное.
Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016
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