Ателье гурманов: игольница-пирожное в технике валяния

Вам потребуется:

• шерсть мериноса № 10, цвета «шоколад» и «ваниль»

• шерсть мериноса № 24, цвет «красная вишня»

• пряжа из овечьей шерсти № 1 • лист чесаной шерсти Felket № 403, цвет «глазированный каштан»

• комплект из двух тонких игл 7,5 см для валяния с держателем

• игла для валяния без держателя

• подложка

Размер игольницы: высота 10 см Шаг 1 Лист чесаной шерсти Felket скрутить в рулон высотой 10 см. С помощью двух игл, вставленных в держатель, уплотнить рулон с торцов и боков, пока не сформируется заготовка для пирожного высотой 9 см.

Шаг 2 Покрыть шерстью шоколадного цвета верхнюю и нижнюю часть пирожного, часто втыкая иглы в шерсть.

Шаг 3 Сделать вокруг пирожного полоски по 2 см из шерсти ванильного цвета и полоску в 1 см из красной шерсти (имитация варенья).

Шаг 4 Для этого этапа скрутить нити из чесаной шерсти и вытянуть их. Затем поместить их на границы полосок и с помощью одиночной иглы закрепить, чтобы границы были более четкими.

Шаг 5 Положить сверху на пирожное три круга нитей из овечьей шерсти (в виде сливок) и закрепить их, часто втыкая иглу.

Шаг 6 Скатать шарик из красной шерсти, часто втыкая иглу, чтобы как следует уплотнить шерсть. Сформировать красивую вишенку, сделав сверху углубление.

Шаг 7 В конце работы зафиксировать вишенку на пирожном. Для этого скрутить нить из красной шерсти и вытянуть. Затем поместить нить в углубление вишенки и проткнуть иглой через вишенку в пирожное.

Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016