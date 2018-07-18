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Он не окончил школу, так как его девушка забеременела. Но то, что он сделал потом — потрясающе!
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Он не окончил школу, так как его девушка забеременела. Но то, что он сделал потом — потрясающе! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мои родители не окончили среднюю школу, так как мама родила меня, когда ей было всего 17. Я вырос в трехкомнатной лачуге без электричества и газа. Единственная раковина и унитаз, находились на этаже и были общими. Чтобы включить свет ночью мой папа вытаскивал аккумулятор из своего разваливающегося Форда и подключал провода к лампочке. Моими подарками на день рождения были новая пара обуви и поношенные вещи. Мы ели рис и фасоль каждый проклятый вечер. Это дерьмо противно мне до сих пор.
Однажды на мой день рождения мой папа, взял меня на заправку и купил мне баночку Колы, за 50 центов. Когда мы приехали домой, и я уже шел в дом, я нечаянно споткнулся, и она выпала у меня из рук, ударилась о камень и взорвалась. Мой отец действительно не мог позволить себе еще 50 центов на банку Колы, но он пошел пешком и купил мне еще одну.
Но со временем все изменилось. Мой отец работал в магазине автозапчастей, и однажды решился показать запчасти которые он сделал. Тогда хозяин магазина — инженера показал ему, как использовать CAD и он начал рисовать чертежи. Слухи о моем отце, исключительном «инженере», распространились очень быстро. И вот однажды один из инженеров, который ранее работал в том же магазине, что и папа, получил новую работу в одной солидной фирме, и рассказал менеджеру про моего отца. Так мой отец, без диплома старшей школы был нанят в качестве инженера. Наша жизнь изменилась в одночасье. У нас появилась новая одежда, новый автомобиль, мы купили дом и на мой следующий день рождения я получил приставку Нинтендо с одной игрой. Это было как дождь средь ясного неба. Сейчас он вице-президент одной небольшой компании в Атланте, и он выучил каждого из своих пятерых сыновей в колледже!
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