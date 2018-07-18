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Девятилетней Жене Синицыной нужна операция по замене кардиостимулятора
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Девятилетней Жене Синицыной нужна операция по замене кардиостимулятора 

Мир24 2 часа назад
Если этого не сделать — сердце ребенка может остановиться в любой момент. Счет идет на дни. Наш телеканал и благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь» объявляют сбор средств для спасения Жени. Подробности — у корреспондента «МИР 24» Анны Парпуры.
Жене девять. Девочка радуется редко. Но когда слышит ритмы самбы, не может сдержать улыбку. Она мечтает танцевать. Но вместо этого должна ехать в больницу. Девочке необходима операция. Женя ее очень ждет и очень боится.
«Потому что мой другой кардиостимулятор который уже стоит он садится, надо ставить новый», — говорит девочка.
Сердце Жени перестало биться самостоятельно, когда ей не было и года. Тогда девочка впервые оказалась на операционном столе.
«Шрамик начинается отсюда и заканчивается здесь. Делали на открытом сердце, вскрывали грудную клетку и ушивали в сердце дырочки, которые там образовались. Через четыре месяца у нее совсем упал ритм, и ставили кардиостимулятор, он располагается вот здесь», — указала мама Жени Алена Синицына.
Аппарат должен был прослужить 10 лет, но месяц назад врачи вдруг обнаружили: батарейка кардиостимулятора на исходе. Аппарат нужно срочно менять, иначе сердце остановится. Счет идет на дни.
«Она умрет. Он выводит ритм ее сердечный. У нее собственного ритма нет вообще. То есть, врачи отключают, смотрят, сердце не бьется», — говорит Алена Синицына.
Новый кардиостимулятор стоит 200 тысяч рублей. У родителей Жени таких денег нет. Семья живет в Смоленске. Низких зарплат едва хватает на жизнь. Откладывать не получается. Наш телеканал совместно с благотворительным фондом «Помоги спасти жизнь» начинает сбор средств для Жени.
«Каждый телезритель может стать участником этого дорого дела. Отправить СМС на номер 7545 с суммой пожертвования. Например, 300 в сообщении на номер 7545 и все деньги пойдут Женечке», — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь» Юлия Стриганова.
Девочку прооперируют сразу, как только соберется нужная сумма. Главное — успеть, ведь батарейка кардиостимулятора может сесть в любой момент. Женя очень хочет жить.
«Я бы хотела со всеми играть в догонялки. С ними интереснее. Одной скучно играть, а когда вдвоем или втроем, уже веселее», — говорит Женя Синицына.
С новым кардиостимулятором исполнится и главная мечта Жени — она сможет заниматься танцами. В наших силах ей помочь. Благодаря вам, дорогие телезрители, надежда на жизнь есть у восьмилетней Лизы Новак. У девочки сложный порок сердца. Лиза жива благодаря биологическому клапану, который позволяет функционировать детскому сердечку. Но аппарат износился. На его замену нужно два с половиной миллиона рублей. После выхода сюжета в эфир, наши телезрители перечислили на счет Лизы 577 650 рублей. Сбор средств для девочки продолжается на сайте благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь».
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