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«Середина лета» в шейпинг-центре: тренировка в подарок
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«Середина лета» в шейпинг-центре: тренировка в подарок 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский шейпинг-центр приглашает на бесплатную пробную тренировку и консультацию по правильному питанию. Акция называется «Середина лета» и действует до конца июля. По мнению специалистов клуба, лето — удачное время для того, чтобы изменить образ жизни к лучшему. В хорошую погоду можно больше ходить пешком, новый урожай овощей, фруктов и ягод поможет пересмотреть рацион питания, а тренировки под руководством опытных профессиональных тренеров изменят к лучшему не только ваше настроение, но и физическую форму.
Шейпинг-центр существует в Нижнем Новгороде 25 лет, все эти годы является популяризатором здорового образа жизни, правильного питания и хорошей физической формы. Записаться на пробную тренировку можно по следующим телефонам и адресам:
М. Горьковская, Университетский переулок, д.5-а, тел. 439-79-00  М. Ленинская, проспект Ленина, д.16-б, тел. 240-01-44  М. Парк культуры, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 (ДК ГАЗ), тел. 295-70-39.
Акция действует до конца июля.
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