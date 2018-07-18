43 года на ферме без выходных и праздников

СЕЧЕНВО43 года на ферме без выходных и праздниковУ Т. Г. Митиной (Захаровой) с фронта не вернулись отец и брат. Остались они втроем — мать и две дочери, Тамара младшая.

— Колоски ходили собирать, — о схожей с другими долей говорит Тамара Григорьевна. — Нас было четыре подружки с 1931-го года, и все мы помогали в колхозе зарабатывать трудодни. А потом работала свинаркой, 43 года на ферме, без выходных и праздников.

Судьба свела её с Н. С. Митиным. Николай Семенович с фронта вернулся инвалидом — левая рука не действовала. Его брата Ивана Семеновича война лишила ноги (передвигался на протезе). Десятый год как схоронила мужа Тамара Григорьевна, и вспоминает его только добрым словом. — Заботливей его не было. Работал в колхозе, и не где полегче, а там, куда другие не всегда шли: и на ферме, и грузчиком. Сила в нем была. Бывало, подхватит мешок одной рукой, скажет: «Ну, кормилица…» Дома у них тоже было хозяйство, вместе трудились. Троих детей нажили, дочь да два сына. Разъехались они, как и вся деревня.

— Мы когда здесь, на Школьной, дом покупали, то два порядка было, народ кругом, теперь вот два дома жилых, один под дачу.

И один на всех сторож — Эрга, собака, которую из города на лето привозят в деревню. Дочь Т. Г. Митиной Людмила Николаевна сейчас живёт с матерью, на ней всё хозяйство, правнуки — на законных каникулах, а хозяйка дома больше отдыхает. Выходить ей особо некуда, широка улица, а соседей нет. Где хочешь, там и привязывай козочек. А их у Митиных целые ясли. И пусть кормит их другая хозяйка, к Тамаре Григорьевне животные бегут наперегонки — чувствуют её добрые трудовые руки. Рук ветераны не жалели, принимали все тяготы и трудности как данность. Думали об общем благе, ради него работали от зари до зари. Все так жили, колхозом, миром. О мире и мечтали, лишь бы не было войны.

Источник: «Борьба»