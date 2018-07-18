Как выбрать породу камня для садовых дорожек

Каменные садовые дорожки способны украсить любой участок. Камень — поистине удивительный материал, который удачно вписывается в выбранный стиль сада, независимо ни от чего.

Каменными плитами можно мостить дорожки, бордюры, ступеньки. Кроме того, камень идеально подходит для отделки самого дома, обустройства фонтанов и хозяйственных построек. Помимо своей декоративной функции, камень имеет свои функциональные преимущества. Материал долговечен, практичен, устойчив к потере цвета и прост в уходе. Кроме того, камень способен сохранять свой первоначальный вид десятилетиями.

Как выбрать породу камня для садовых дорожек?

Одной из самых прочных пород, в составе которой — слюда, кварц и полевой шпат, является гранит. За счет разнообразной цветовой гаммы, от темно-бордового до серого, подобрать подходящий по стилю цвет камня совсем не сложно. Определяющим оттенка и цвета гранита является полевой шпат, входящий в состав камня.

Достаточно часто гранит используется для мощения дорожек. Материал устойчив к перепадам температур и влаги. Кроме того, несмотря на ежедневное использование и «вытаптывание», камень способен долго сохранять первозданный вид.

Нередко для садовых дорожек выбирается сланец. Горная порода отличается слоистой структурой. Низкотемпературные минералы в составе сланцев располагаются в виде слоев. За счет этого камень способен раскалываться на тонкие однородные пластины. На загородных участках сланец можно встретить в виде тонких плит.

На сегодняшний день насчитывается порядка двух десятков видов сланцев. Все они имеют свою определенную степень пористости, которая влияет на износостойкость и долговечность камня. Для того, чтобы внешний вид сланца сохранялся как можно дольше, дополнительно самые пористые виды камня проходят специальную обработку. Наиболее прочным считается кварцитовый сланец.

Кварцитовый сланец — очень прочная и твердая порода камня, с высоким содержанием слюды. Благодаря своему составу, кварцит с трудом поддается обработке. Как правило, такой камень бывает зеленоватым или серым, с белым и красным оттенком.

Не менее популярен в ландшафтном дизайне песчаник. Несмотря на то, что материал достаточно мягкий, он долговечен также как гранит или кварцит. Цветовых решений песчаника несколько. Камень может быть светло-желтым, розовым, серо-зеленым, палевым. Кроме того, материал очень податлив к промышленной обработке и способен легко принимать любые формы.

Еще один неплохой вариант для оформления садовых троп — шунгит. Такой камень бывает как монолитным, так и слоистым. Монолитная разновидность шунгита устойчива к внешним факторам и достаточно прочна. Шунгит чаще всего бывает монохромным — в нескольких оттенках серого или просто черном. Иногда встречаются шунгиты с вкраплениями белых или золотистых прожилок кварца.

С укладкой камня на участке, как правило, не возникает особых проблем. Прежде всего, выполняется предварительная разметка рисунка дорожки. Придерживаясь этой схемы, выкладывается камень. Для большего удобства нередко используется новая техника — выкладка камня в трафарет. При этом камень выкладывается в специальную рамку, а затем швы заполняются скрепляющим составом.