Кэти Перри в очень женственных образах в съемке для глянца: фото

Кэти Перри не из тех знаменитостей, чья личная жизнь все время на виду. Наоборот, артистка тщательно оберегает свое личное пространство и редко дает интервью. Однако сегодня у поклонников певицы праздник — Кэти не только снялась в эффектной фотосессии для австралийского Vogue, но и раскрыла некоторые подробности из личной жизни. В разговоре с журналистам Кэти призналась, что была заложницей депрессии после негативных отзывов на ее альбом Witness.

У меня были все признаки депрессии. Общество не отреагировало на песни так, как я ожидала. Это и разбило мне сердце.

Кэти Перри

Кэти Перри в «ночной сорочке» сходила на свидание с Орландо Блумом

Справиться с депрессией Кэти помогла вера. Певица стала уделять больше внимания духовности.

Моя мама всю жизнь молилась, чтобы я обратилась к богу. Но я никогда от него и не отворачивалась! Просто раньше моя жизненная позиция была более мирской. Я была карьеристкой и гналась за материальным.

Кэти Перри

Напомним, что в апреле Кэти вместе со своим бойфрендом Орландо Блумом и его мамой посетила Ватикан в рамках международной конференции United to Cure. Там артистка лично познакомилась с папой Римским.