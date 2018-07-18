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Кэти Перри в очень женственных образах в съемке для глянца: фото
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Кэти Перри в очень женственных образах в съемке для глянца: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Кэти Перри не из тех знаменитостей, чья личная жизнь все время на виду. Наоборот, артистка тщательно оберегает свое личное пространство и редко дает интервью. Однако сегодня у поклонников певицы праздник — Кэти не только снялась в эффектной фотосессии для австралийского Vogue, но и раскрыла некоторые подробности из личной жизни. В разговоре с журналистам Кэти призналась, что была заложницей депрессии после негативных отзывов на ее альбом Witness.
У меня были все признаки депрессии. Общество не отреагировало на песни так, как я ожидала. Это и разбило мне сердце.
Кэти Перри
Кэти Перри в «ночной сорочке» сходила на свидание с Орландо Блумом
Справиться с депрессией Кэти помогла вера. Певица стала уделять больше внимания духовности.
Моя мама всю жизнь молилась, чтобы я обратилась к богу. Но я никогда от него и не отворачивалась! Просто раньше моя жизненная позиция была более мирской. Я была карьеристкой и гналась за материальным.
Кэти Перри
Напомним, что в апреле Кэти вместе со своим бойфрендом Орландо Блумом и его мамой посетила Ватикан в рамках международной конференции United to Cure. Там артистка лично познакомилась с папой Римским.
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