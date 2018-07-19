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«У меня были приступы ситуативной депрессии»: Кэти Перри откровенно рассказала о тяжелых временах и личной жизни
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«У меня были приступы ситуативной депрессии»: Кэти Перри откровенно рассказала о тяжелых временах и личной жизни 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Кэти Перри украсила обложку августовского номера австралийского Vogue и откровенно рассказала о личном.
Певица Кэти Перри не только порадовала своих фанатов красивыми снимками для августовского номера австралийского Vogue, но и дала большое интервью, где откровенно рассказала про отношения с Орландо Блумом, затяжную депрессию, карьеру и религию.
По словам Кэти, у них с Блумом все хорошо, но она старается не зацикливаться только на романе с красавцем и пытается развиваться сразу во всех сферах.
— рассказывает певица.
Вероятнее всего, так было не всегда. Пэрри признается, что последнее расставание с Орландо ей далось тяжело: «У меня были приступы ситуативной депрессии. В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало. Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было».
Кэти также призналась, что она прошла курс реабилитации Хоффмана. Который заставил ее почувствовать себя лучше и все переосыслить в своей жизни.
Эпатажная певица также упомянула и про карьеру, где призналась, что слава ей дается нелегко:
Однако, трудности Перри совсем не пугают. Она любит свое дело и будет продолжать несмотря ни на что.
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Фото:Instagram
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