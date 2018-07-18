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«Ювентус» представил форму, сделанную из переработанного океанского пластика
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«Ювентус» представил форму, сделанную из переработанного океанского пластика 

Чемпионат.com 32 минуты назад
«Ювентус» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик с презентацией третьего комплекта игровой формы на следующий сезон.
Экипировка выполнена совместно с компанией Parley Consulting, которая занимается сбором и переработкой пластикового мусора из океана. Новая форма «Ювентуса» полностью сделана из пластика. Техническим спонсором туринского клуба является фирма adidas.
В прошедшем сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд. Также команда выиграла Кубок страны, в финале одолев «Милан» (4:0). В Лиге чемпионов бьянконери добрались до стадии 1/4 финала, где с общим счётом 3:4 уступили «Реалу».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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