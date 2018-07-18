«Ювентус» представил форму, сделанную из переработанного океанского пластика

«Ювентус» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик с презентацией третьего комплекта игровой формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена совместно с компанией Parley Consulting, которая занимается сбором и переработкой пластикового мусора из океана. Новая форма «Ювентуса» полностью сделана из пластика. Техническим спонсором туринского клуба является фирма adidas.