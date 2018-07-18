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Безумные платья одесских звезд
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Безумные платья одесских звезд 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Одесский кинофестиваль запомнится миру надолго: местные звезды вырядились настолько аляповато, что позавидовать могут даже клоуны — притом клоуны с серьезными психическими отклонениями.
Сама церемония открытия состоялась еще 13 июля, но истерика в сети не утихает до сих пор.
Красная дорожка 9-го Одесского кинофестиваля реально напоминала дикий парад безвкусицы, а кое-кто даже заподозрил украинских актеров в троллинге: мол, люди в здравом уме так не одеваются в принципе, может это шутка такая?
К сожалению, никакой шуткой тут и не пахнет. Хорошему вкусу, в том числе и в одежде, нужно действительно учиться: бездумное следование трендам, да еще и прошлогодним, приводит к таким вот печальным результатам.
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